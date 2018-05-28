Украина нашла новую угрозу со стороны России

Для противодействия угрозе с российской стороны, Украина должна начать патрулировать побережье Азовского моря. Об этом в интервью порталу «Обозреватель» заявил бывший замминистра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко, который обвинил Россию в «провокации» и «гибридной угрозе вторжения с моря из-за российских военно-морских учений в Азовском море в непосредственной близости к украинскому побережью. По мнению военного, Киев должен ответить России, чтобы «предотвратить кризис».

«Первым делом — патрулирование прибрежной зоны, территориального моря — 12 миль от побережья. Постоянное патрулирование силами морской охраны Госпогранслужбы Украины. Это сдерживающий фактор», — заявил Кабаненко, который призвал также создать мобильные группировки военно-морских сил.

«Да, они не будут суперсовременными, но они смогут сдерживать худшие сценарии в прибрежных водах», - сообщил адмирал и призвал правительство Украины оговорить данный вопрос, как предмет сотрудничества со странами Запада.

Ранее Госпогранслужба Украины заявила, что с 30 апреля российская сторона ежедневно останавливает для досмотра суда в Азовском море, которые направляются на Украину. В ФСБ сообщали, что проверки кораблей проводятся в соответствии международным морским правом.