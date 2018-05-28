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Москва, 28.05.2018

В Германии выступили с важными заявлениями о сотрудничестве с Россией

«Expert Online» 2018

Мануэла Швезиг – премьер федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания – сделала важное заявление о необходимости сотрудничества РФ и ФРГ.

По её словам, представители Социал-демократической партии Германии (СДПГ) настаивают на диалоге с Россией для поиска решений актуальных проблем, передаёт RT, со ссылкой на немецкие СМИ.

В свою очередь заместитель председателя бундестага Томас Опперман отметил, что постоянный диалог между РФ и Германией является самым важным для выстраивания партнёрства.

В поддержку российско-немецкого диалога выступил также премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке.

Он убеждён, что пришло время «выйти из спирали эскалации».

«Это единственный способ, который может привести к успеху», – резюмировал он.

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