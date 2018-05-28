В Госдуме предложили альтернативу повышению НДС

Валерий Гартунг – первый заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – считает, что для пополнения казны нужно не НДС повышать, а отменять возмещение этого налога экспортерам сырья из РФ.

По его словам, чем больше добавленной стоимости производится, то есть, чем больше более высокотехнологичной продукции производится, тем больше рабочих мест появляется. И тем больше государство за это забирает денег.

«Это неправильно», – цитирует депутата РИА Новости.

При этом Гартунг напомнил, что если ты просто сырьё качаешь, то у тебя НДС, во-первых, меньше, а во-вторых, он у тебя ещё и возвращается, потому что ты сырьё за рубеж гонишь.

«То есть, получается, что тот, кто хорошо работает, тот больше платит, а тот, кто просто сидит на природной ренте, на трубе, то ещё и возмещение получает. Но мы так далеко не уйдем с такой политикой», – резюмировал парламентарий.

Ранее сообщалось, что российское правительство при участии администрация президента обсуждают повышение НДС с 18 до 20%.

Ожидается, что мера поможет собрать в бюджет дополнительные 2 трлн рублей. Средств не хватает на выполнение нового майского указа президента России Владимира Путина.