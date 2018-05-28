В Минздраве рассказали, как будут увеличивать продолжительность жизни в России до 80 лет

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что для увеличения продолжительности жизни в России до 80 лет необходимо воплотить на практике комплекса мер. Об этом министр рассказал в интервью «Известиям».

«Это в первую очередь формирование здорового образа жизни. Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах», —рассказала Скворцова.

Помимо здорового образа жизни необходимо регулярно проходить диспансеризации и профилактические осмотры.

«Ясно, что время идет в одном направлении. Чтобы активное долголетие состоялось, необходимо заботиться о людях начиная с момента рождения», — отметила министр.

Помимо этого, как считают в Минздраве, необходимо направить комплекс мер на программу борьбы с сосудистыми заболеваниями и разработать комплексную программу борьбы с раком.

Владимир Путин в новом майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» среди прочего поручил увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет. К 2030 году, согласно указу, этот показатель должен достичь 80 лет.