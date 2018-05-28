В мировых финансовых кругах созревает мнение по поводу России

Санкции в отношении российских физических лиц должны быть переосмыслены, время для этого уже назрело, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018). Впрочем, прояснить ситуацию вокруг санкций в принципе также пора, полагает глава МВФ.

В частности, передает ТАСС, слова Кристин Лагард, сейчас непонятна цель санкций — направлены они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги. «Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать», — заявила она. Причем, добавила глава фонда, показательными тут являются антииранские санкции США. «Юридическая и судебная системы США настолько непрозрачны, я имею ввиду прежде всего подыгрывание коммерческим интересам США, что никто не проявлял интереса, даже несмотря на то, что санкции были сняты», — отметила Кристин Лагард.

«Сразу уточню, это заявление сделано для ПМЭФ – 2018, и оно не означает снятия санкций. Посыл от главы МВФ был сделан для США, которые давят европейскую экономику и финансовый сектор все сильнее», — комментирует происходящее руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Кристин Лагард довольно прозрачно намекает, что Европа недовольна существующим положением вещей и может сыграть на своем поле – снять санкции с России и Ирана.

Если США не уступят, то будет озвучена и довольно крамольная сейчас мысль – закрытие блока НАТО, цели для которого, кроме рынка сбыта вооружений из США «союзникам», довольно размыты, полагает аналитик. Первый ход торгов санкциями к России Европой сделан в таком ключе впервые, поскольку бизнес и «евроскептики» выдавливают аморфных политиков 2000-х из их кресел.

Подливает масла в огонь и Италия, правительство которой выдвинуло ультиматум ЕС – снятие долгов с Италии и санкций с России. Долги с Италии ЕЦБ снять не сможет, поскольку кризис ударит по остальным странам уже в течение месяца, но пункт про санкции обсуждается серьезно. Если Италия сможет продавить свое решение в Брюсселе, тогда с России снимут все вопросы, в том числе и придуманные, уже осенью, говорит он.

Санкции не оказали серьезного влияния на нашу страну и в то же время ЕС потерял от 40 до 70 млрд евро (по расчетам разных агентств, от Ирландии до Германии и Англии), поэтому Европе давно требовался повод, уверен Роман Блинов. Теперь он есть, и отечественным производителям необходимо донести до региональных и федеральных чиновников о том, что рынок еще не готов к открытию для европейских товаров в ближайшие год-два.

ЕС должен будет вернуть России потерянные в ходе необоснованных санкций деньги, поэтому им теперь придется доказывать, что российский рынок достоин товаров и услуг с Запада, заключает эксперт. Для прагматичной Москвы откроется широкий простор для развития экономики и укрепления политического влияния, но о конкретных цифрах можно будет говорить только после получения более конкретных предложений.

Мнение МВФ совсем не означает, что к нему прислушаются в Европе и США, полагает, в свою очередь, старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. По ее словам, Кристин Лагард в принципе весьма лояльна к России, и на ПМЭФ сложно было бы сказать что-то противоположное. Весь мир хорошо знает, при каких условиях будут отменены антироссийские санкции, говорит она, и хорошо понимает, что РФ, например, навстречу требованиям не пойдет.

Остается ждать, считает аналитик, что те государства, которые вводили санкции, со временем изменят свою позицию, но, откровенно говоря, оснований для этого тоже мало. Кристин Лагард верно говорит о доверии, его действительно нет, а пока его нет, санкции останутся в силе — это значит, что российской экономике придется развиваться в ограниченных условиях.