В России оплатить покупки можно будет при помощи своего лица

В России появился новый сервис для оплаты покупок. Теперь это можно будет сделать при помощи своего лица.

Для этого покупателю нужно скачать на смартфон приложение SWiP в AppStore или GooglePlay, привязать к нему банковскую карту и просканировать свое лицо, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз разработчиков сервиса – компании VisionLabs.

При оплате товаров в торговых точках, где есть соответствующее программное обеспечение и специальная камера, пользователю не понадобится телефон. Достаточно будет посмотреть в объектив рядом с кассой. Камера самостоятельно идентифицирует клиента, после чего оплата за покупку будет произведена.

В VisionLabs подчеркнули, что благодаря данной технологии мошенники не смогут использовать фотографии или видеозаписи других людей для оплаты покупок, так как диапазон камеры настраивается таким образом, чтобы в неё попадало лицо только платящего пользователя.