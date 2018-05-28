В России появились новые возможности для ядерного сдерживания

В результате перевооружения армии России доля современных образцов ракетного оружия в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) выросла до 66%. Данный факт дает новые возможности для решения задач ядерного сдерживания. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

«Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания», — заявил он в интервью газете «Красная звезда». Также военный уточнил, что параллельно с поставками нового вид вооружения .

В российскую армию поступает большое количество агрегатов, которые обеспечивают их эксплуатацию, охрану и боевое применение.