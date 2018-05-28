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Москва, 28.05.2018

В России проходят испытания новейшей ракеты «Бронебойщик»

«Expert Online» 2018

До конца года в России завершатся испытания новейшей авиационной ракеты С-8 ОФП «Бронебойщик».

По словам генерального директора концерна «Техмаш» Владимира Лепина, если всё пройдёт удачно, то уже в конце года концерн, начёт поставки ракеты в войска, При этом он подчеркнул, что «Бронебойщик» полностью подтверждает все свои характеристики, передаёт РИА Новости.

Так, ракета способна, в зависимости от настроек, взрываться перед преградой, при ударе об неё и за преградой, пробив её и не разрушившись.

Новейшая ракета С-8 ОФП «Бронебойщик» предназначена для вооружения самолётов типа Су-25 и вертолётов Ми-8.

Ранее сообщалось, что в результате перевооружения армии России доля современных образцов ракетного оружия в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) выросла до 66%. Данный факт дает новые возможности для решения задач ядерного сдерживания.

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