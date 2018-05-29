7 июля 2018 года пройдет семейный фестиваль «Традиция»

«Традиция» – семейный фестиваль под открытым небом, ежегодный пикник для любителей искусства - интеллектуалов и меломанов, поклонников поэзии и театра, умных родителей и любознательных детей.

Фестиваль проходит в усадьбе Захарово. Здесь провел детство Александр Пушкин, здесь он впервые слушал сказки Арины Родионовны, бегал по аллеям, учился плавать в пруду.

Идея «Традиции» принадлежит писателю Захару Прилепину и продюсеру Эдуарду Боякову, программа разработана в сотрудничестве с музеем-заповедником А.С. Пушкина.

На десяти площадках будет звучать музыка - фольклор и классика, рок и рэп, пушкинские стихи и стихи современных поэтов, авторские лекции и шумные дискуссии на актуальные темы.

В уголках парка и на зеленых полянах развернутся игры и мастер-классы, ярмарки и фудкорты. Только на «Традиции» можно будет пообщаться со звездами, вместе прогуляться по аллеям и отведать вкусной домашней кухни.

предоставлено пресс-службой

На фестивале планируется более 60 мероприятий. Среди участников – Инна Желанная и Сергей Старостин, Филипп Нодель и ансамбль исторических инструментов Les Moscovites, этно-фьюжн трио Varevo и цыганский дуэт «РадаНик», хор «Казачий Кругъ» и рэпер Типси-Тип, легендарные «АВИА» и известная питерская группа «Аффинаж», писатели Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, историки Павел Басинский и Олег Шишкин, поэты Анна Ревякина и протоиерей Артемий Владимиров, известный скульптор Василий Селиванов, создатель русского стрит-арта Евгений Фатеев и многие другие. Фестиваль ожидает гостей из Санкт-Петербурга и Саратова, Омска и Екатеринбурга, Грузии и Донецкой Народной Республики.

предоставлено пресс-службой

Любимые гости фестиваля - дети: их ждут спектакли Елены Трещинской и Анастасии Коваленковой, вологодские сказки Екатерины Куваевой, беседа со священником и встреча с героями сказочного Лукоморья. Всей семьей можно будет поучиться игре на народных инструментах, плетению венков, быстрому ткачеству, повеселиться в хороводе и, конечно, посетить Музей.

В театральной афише «Традиции» - музыкально-поэтические чтения пушкинских поэм «Руслан и Людмила» и «Евгений Онегин» и премьера поэтического спектакля «Царский венец», посвященная столетию расстрела семьи последнего русского Императора. В основе действа – цикл стихов и прозы протоиерея Артемия Владимирова. Режиссер – Эдуард Бояков. Завершит фестиваль музыкальный перформанс на воде.

Фестиваль «Традиция» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Московской области, Администрации Одинцовского района Московской области.

Фестиваль «Традиция» проводится под эгидой Русского Художественного Союза.

РХС объединяет художников и деятелей культуры, независимых творческих лидеров разных направлений на базе традиционных ценностей.

Генеральный партнер фестиваля - девелоперская группа «Сити XXI век».

Сайт фестиваля: www.traditionfestival.ru

PR-служба фестиваля:

Ирина Седова

+7 (916) 120 42 41

ariavodes@gmail.com

Катаржина Белкова

+7 (926) 480-74-67

belkovakatie@gmail.com

Организационные вопросы:

festtradition@gmail.com