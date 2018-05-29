Фондовые рынки АТР пребывают в пессимизме

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) проводят торги 29 мая преимущественно с негативной динамикой. Тем самым они поддержали пессимизм на европейских площадках, который царит там на фоне политических новостей из Италии.

Напомним, в воскресенье, 27 мая, президент Италии Серджо Маттарелла своим решением фактически наложил вето на проект правительства, предложенный партиями «Движение 5 звезд» и «Лига», а также кандидатом последней партии Джузеппе Конте. Как считает аналитик Rakuten Securities Australia Ник Твидейл, ситуация оказывает давление на покупки рисковых активов. Его мнение цитирует Прайм.

Биржи Азии, подхватив европейское настроение, показали минусовые результаты основных индексов.

Так, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в ходе сегодняшних торгов потерял 0,47%, остановившись на отметке 3120,46 пункта. Шэньчжэньский Shenzhen Composite потеряла 1,07% до 1786,71 пункта. Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1% до 30484,58 пункта, корейский KOSPI — на 0,88% до 2457,25 пункта. Японский Nikkei 225 просел на 0,55% до 22358,43 пункта, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,16% до 6013,6 пункта.

Кроме того, инвесторы не теряют надежду на встречу лидеров США и КНДР, поскольку, отменивший на прошлой неделе саммит Трамп, позднее сообщил, что переговоры по данному вопросу продолжаются.