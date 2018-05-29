Придя к власти, президент Трамп начал энергично продвигать энергетическую безопасность Америки. Одной из ее важных составляющих является лоббирование Белым домом американского сжиженного газа (LNG) в Европе и вытеснение из нее российского газа. Причем, президент США занимается этим так активно, что несколько европейских стран, включая Германию, обвинили его в проведении энергетической геополитики. Они упрекают Белый дом в том, что тот, прикрываясь разговорами об энергетической безопасности, защищает и продвигает интересы американских газовиков.

На прошлой неделе завершился семилетний спор Газпрома, крупнейшего в мире производителя газа, с Еврокомиссией. Российский газовый гигант, которого Брюссель обвинял в монополизме, согласился изменить свою деятельность в Центральной и Восточной Европе. В частности, Чехия, Болгария, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия получили право экспортировать российский газ другим странам. Если Газпром не выполнит взятые обязательства, его клиенты имеют право обратиться в Европейский арбитраж.

Пойдя на уступки, Газпром все же в целом одержал победу, считает Oil Price. Главное – компании не придется платить миллиарды в качестве штрафов. Не менее важно и то, что Газпром сумел еще больше укрепить свою доминирующую позицию на газовых рынках Европы.

Россия явно одержала верх над несколькими конкурентами (Катар и США), которые пытались потеснить российскую компанию в Европе и заменить российский «трубный» газ своим сжиженным газом. Справедливости ради следует сказать, что еще до решения спора между ЕС и Газпромом американским газовикам было нелегко конкурировать с российскими коллегами по чисто экономическим соображениям. Специалисты сходятся в одном: американский LNG, который начал поступать в Европу в этом году, по-прежнему редкий гость на европейских газовых рынках. Все дело в цене: российский газ по понятным причинам значительно дешевле американского и поэтому выгоднее для европейских покупателей.

Конечно, Вашингтон сверхэнергично поддерживает американских газовиков и оказывает очень сильное давление на Евросоюз, требуя отказаться от газопровода «Северный поток 2», вокруг которого сейчас и развернулись главные бои и который должен начать работать уже в конце следующего года. Борьба за газопровод, который пройдет по дну Балтийского моря, идет уже более года. На стороне США несколько европейских стран (Польша, Литва, Украина и другие), Россию поддерживают «старые» члены ЕС во главе с Германией.

Экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал «Северный поток 2» «нездоровым объектом инфраструктуры» для европейской энергетической безопасности. Заместитель госсекретаря Сандра Оудкирк, отвечающая в госдепе за энергетическую политику, в начале мая попыталась напугать европейцев тем, что Москва установит на газопроводе наблюдательную аппаратуру и будет шпионить за ними в Балтийском море. Больше всех против американской позиции возражает ФРГ и, конечно, Россия.

После того, как в прошлый четверг ЕК объявила о разрешении спора с Газпромом, Оудкирк обратилась к европейским коллегам с настоятельной просьбой еще раз, очень внимательно подумать, кого они выбрали в качестве поставщика газа. Она вновь посоветовала европейцам покупать больше американского LNG и не строить «Северный поток 2».

«Какова цена свободы?- патетически заявил журналистам помощник министра энергетики США Дэн Бруллетт в Копенгагене после объявления вердикта.- Это важный вопрос. Мы говорим сейчас о безопасности в области энергетики, а не об экономической целесообразности».

Несмотря на призывы из-за океана заплатить высокую цену за "энергетическую безопасность" и свободу в области энергетики, а также на прежние трения с Россией из-за газа Европа предпочитает экономику безопасности и союзнической солидарности. Берлин, по крайней мере, пока отказываться от строительства «Северного потока 2» не собирается.

Россия неуклонно упрочивает лидерство на газовых рынках Европы. Газпром уже сейчас, по данным FT, поставляет ок. 40% европейского газа. В прошлом году поставки голубого топлива российским гигантом выросли на 8,1% до рекордных 193,9 млрд м?.

Естественно, нынешнее положительное решение Еврокомиссии российское доминирование укрепит еще больше.