«Газпром» намерен поставлять СПГ в Бразилию

«Газпром» заинтересован в поставках сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Бразилии, сообщает корпоративный журнал «Газпром».

«Поставки на бразильский рынок СПГ из портфеля группы “Газпром” могли бы стать новым направлением сотрудничества, учитывая, что бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras намерена уйти с этого интенсивно развивающегося рынка, передав свою газовую генерацию в руки частных и иностранных компаний», —пишет издание.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили о заинтересованности в сотрудничестве при освоении нефтегазовых ресурсов на континентальном шельфе Бразилии с иностранными компаниями.

Помимо этого, Petrobras успел наработать необходимый опыт при освоении морских месторождений углеводородов, а также компания обладает необходимыми технологиями, позволяющими производить подводную добычу ископаемых. Все оборудование производится в стране, что делает Бразилию независимой в этом плане от американских и западноевропейских компаний. Представители Petrobras уже сообщили о готовности локализовать производство этого оборудования в России и передать российским коллегам соответствующие технологии.