Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.05.2018

«Газпром» намерен поставлять СПГ в Бразилию

«Expert Online» 2018

«Газпром» заинтересован  в поставках сжиженного природного газа (СПГ) на рынок Бразилии, сообщает корпоративный журнал «Газпром».

«Поставки на бразильский рынок СПГ из портфеля группы “Газпром” могли бы стать новым направлением сотрудничества, учитывая, что бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras намерена уйти с этого интенсивно развивающегося рынка, передав свою газовую генерацию в руки частных и иностранных компаний», —пишет издание.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили о заинтересованности в сотрудничестве при освоении нефтегазовых ресурсов на континентальном шельфе Бразилии с иностранными компаниями.

Помимо этого, Petrobras успел наработать необходимый опыт при освоении  морских месторождений углеводородов, а также компания обладает необходимыми  технологиями, позволяющими производить подводную добычу ископаемых. Все оборудование производится в стране, что делает Бразилию независимой в этом плане от американских и западноевропейских компаний. Представители Petrobras уже сообщили о готовности локализовать производство этого оборудования в России и передать российским коллегам соответствующие технологии.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать