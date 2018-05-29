Глава «ЛУКойл» спрогнозировал цены на нефть

Вагит Алекперов – глава компании «ЛУКойл» – предположил, сколько в ближайшее время будет стоить «чёрное золото» эталонных марок.

По его мнению, он не ожидает роста цен на нефть до 100 за баррель, передаёт РИА Новости.

«Я не думаю, что будет такая высокая цена, потому что сегодня она регулируется сокращением, которое было достигнуто соглашением странами членами ОПЕК, а также государствами, не входящими в картель», – резюмировал Алекперов, добавив, что сейчас стоимость «чёрного золота» регулируется заявлениями из США по ограничению экспорта нефти по отношению к Ирану и падением добычи нефти в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что эксперты Bank of America предположили, что цена на нефть уже к концу этого года может возрасти до 100 долл. за баррель.