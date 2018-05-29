Гройсман охарактеризовал нынешний уровень российско-украинских отношений

Владимир Гройсман – премьер-министр «незалежной» – охарактеризовал нынешний уровень российско-украинских отношений.

По его мнению, их можно сравнить с попыткой нормального человека подружиться с диким медведем. При этом в его понимании животное – это наша страна.

«Представьте, в клетке сидит дикий, злой, голодный медведь, а вы заходите в клетку и говорите: давайте дружить. Всем же очевидно, чем закончится такая дружба», – написал Гройсман в своём микроблоге в Twitter.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с профессорско-преподавательским составом Академии управления при президенте Беларуси заявил Россия никогда не выступала за сворачивание отношений с Украиной.

Он также констатировал, что сейчас в российско-украинских отношениях действительно достаточно много проблем, разрешать их практически не удается, передает БЕЛТА

«Когда мы наблюдаем эту шумиху - разорвать дипломатические отношения, выйти из всех договоренностей в рамках СНГ, это показывает, что на этом пытаются завоевать дополнительное расположение Запада», – резюмировал Лавров, добавив, что в дружественных отношениях между странами заинтересованы граждане обоих государств.