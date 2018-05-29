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Москва, 30.05.2018

Инвесторы всерьез испугались выхода Италии из зоны евро

«Expert Online» 2018
  • После того, как "несистемному" Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство, спокойнее не стало
Zuma\TASS

После того, как "несистемному" Джузеппе Конте не удалось сформировать правительство, спокойнее не стало

Углубление политического кризиса в Италии спровоцировало второй день продаж на европейских рынках, когда евро сократился до 11-месячного минимума, а стоимость займов для правительства в Риме выросла, сообщает Investopedia.com со ссылкой на Reuters.

Инвесторы опасаются, что повторные выборы в третьей по величине экономике еврозоны, которые сейчас кажутся неизбежными, могут стать де-факто референдумом по итальянскому членству в валютном блоке и роли страны в Европейском союзе.

Краткосрочные доходности итальянских облигаций — чувствительный показатель политического риска — выросли во вторник на целых 80 базисных пунктов до их самого высокого уровня с конца 2013 года. Сегодня же евро упал в цене до 1,15 доллара США в первый раз за год, снизившись на 0,8 процента. Против швейцарского франка он упал до 1,15 франка.

Акции в Милане снизились на 2,6% по основному индексу после падения на 2,1%  в понедельник. Банковские акции упали еще на 5% процентов после потери 4% на предыдущей сессии, что было вызвано продажей государственных облигаций - основной части банковских портфелей.

Мадридская биржа IBEX также снизилась почти на 2 процента. И в целом аналитики отмечают наличие в этих событиях глобального риска. Индекс акций S&P 500 также близок к прорыву некоторых ключевых уровней поддержки. Фьючерсы S&P 500 E-Mini снизились на 0,7 процента. Японский Nikkei снизился на 0,6 процента, как и китайские и гонконгские акции.

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