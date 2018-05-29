Китайские и российские госкомпании надеются неплохо заработать на американских санкциях против Ирана. Они намерены заменить уходящие из этой страны европейские компании, которые не хотят ссориться с Вашингтоном. Напомним, госсекретарь Майк Помпео пригрозил «сильнейшими в истории санкциями», если Иран не прекратит военную экспансию на Ближнем Востоке и продолжит испытывать ракеты дальнего радиуса действия.

Европейцы понимают, что уступают потенциально выгодный рынок конкурентам из России и КНР, но ничего сделать не могут, потому что иранский рынок при всей его привлекательности ни в какое сравнение не идет с рынком американским. А ведь есть еще американская финансовая система, которая обслуживает, например, 90% транзакций французского нефтегазового гиганта Total.

Китайский нефтяной гигант China Petroleum & Chemical Corp.(Sinopec) в мае прислал в Иран делегацию для завершения сделки на 3 млрд долларов по дальнейшему развитию гигантского нефтяного месторождения Ядаваран, чтобы заменить Royal Dutch Shell, которая решила не рисковать и уйти из Ирана, чтобы не сердить Вашингтон.

Еще один китайский госгигант - China National Petroleum Corp (CNPC) надеется заменить партнера по развитию газового месторождения Южный Парс – Total. Французы объявили о выходе из выгодного проекта опять же из-за американских санкций.

Китайские компании создают совместные предприятия с иранскими коллегами для строительства железных дорог, метро и автозаводов. На улицах Тегерана и столичных рынках уже завоевали популярность дешевая одежда из Китая, посуда, бытовая электроника из Поднебесной, семена подсолнечника и т.д.

Россия, отмечает Wall Street Journal, относится к Ирану как к деловому партнеру более осторожно, но тем не менее существенные деловые связи уже налажены. Россия продает бурильное оборудование иранским энергетическим компаниям, не имеющим доступа к западным технологиям.

Роснефть в прошлом году заключила «дорожную карту» по реализации совместных стратегических проектов в сфере нефтегазодобычи в Иране, общий объем инвестиций в которые может составить до $30 млрд. Еще одна госкомпания – «Зарубежнефть» остается единственной иностранной фирмой, подписавшей в Иране контракт нового типа на добычу нефти. В марте Зарубежнефть подписала контракт на 700 млн долларов на развитие двух небольших нефтяных месторождений, которые надеялись получить британская BP или немецкая Wintershall. Европейцы вынуждены были отказаться от планов, и эти лакомые кусочки достались российским нефтяникам.

Действия российских и китайских компаний показывают, что эффект от американских санкций скорее всего будет не таким сильным, как надеялись в Белом доме. Дело в том, что многие российские и китайские фирмы не так сильно зависят от американской финансовой системы, как европейцы. Это позволяет им спокойно относиться к американским вторичным санкциям, которыми Вашингтон угрожает компаниям других стран, продолжающими работать с Ираном.

В 2010 г. Москва и Пекин поддержали санкции ООН против Ирана. Сейчас, однако, они против возобновления давления на Тегеран. Очевидно предчувствуя неприятности, Тегеран начал менять акцент в бизнесе на Россию и Китай после прихода к власти Дональда Трампа. Не удивительно, что первой столицей, которую посетил главный иранский дипломат Джавад Зариф после выхода США из ядерной сделки, был Пекин.

Кстати, в Вашингтоне к попыткам российского и китайского бизнеса расширить плацдарм в Иране, относятся, на удивление, легко. Майк Помпео заявил журналистам, что Россия и Китай относятся к деятельности Ирана на Ближнем Востоке тоже как к угрозе.

Впрочем, американские санкции, считает WSJ, все же настолько серьезны, что полностью игнорировать их не могут даже российские и китайские компании. По словам госсекретаря, если им придется выбирать между Ираном и Америкой, то они, конечно, выберут США.

Кстати, Вашингтон уже ясно дал понять, что будет наказывать китайские компании, имеющие связи с Америкой, в случае нарушения ими американских санкций против Ирана. К примеру, Минюст США сейчас выясняет, не нарушила ли их Huawei Technologies Co.

Кремль, пишет WSJ, советует российским компаниям, работающим с Ираном, не связываться с Корпусом стражей Иранской революции, которые уже давно находятся под американскими санкциями.

Конечно, работая в Иране, Россия и Китай рискуют вызвать гнев Вашингтона, но отсутствие конкуренции со стороны европейских компаний слишком соблазнительно. Россия видит в ИРИ еще одну платформу для расширения своей нефтяной промышленности на Ближнем Востоке.

Российская торговля с Ираном удвоилась и превысила 2 млрд долларов в 2016 году, в основном, за счет пшеницы и промышленного оборудования.

Китай сейчас является крупнейшим торговым партнером Ирана. Пекин, например, покупает почти треть иранской нефти. В 2017 году торговля выросла на 19% по сравнению с 2016 г. и составила 37 млрд долларов. Пекин видит в Тегеране партнера для проекта "Один пояс, один путь".