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Москва, 29.05.2018

Китай проявляет интерес к проекту «Кортеж»

«Expert Online» 2018

Зарубежные бизнесмены проявляют высокий интерес к автомобилям Aurus, в частности разработкам проекта «Кортеж», сообщает профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который сообщил, что список «интересантов состоит из десятков российских и иностранных бизнесменов».

«Очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года», — рассказал он.

Боровков, участвовавший в  разработке моделей проекта, уверен, что автомобили окупят себя, поскольку в отличие от лимузинов, внедорожник и минивэн Aurus будут доступны по цене при сохранении характеристик.

Проект «Кортеж» является представителем люксового класса автомобилей   для первых лиц государства на единой модульной платформе. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Ожидается, что в открытой продаже машины появятся в начале 2019 года по цене, начиная от шести-семи миллионов рублей.

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