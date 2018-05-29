Китай проявляет интерес к проекту «Кортеж»

Зарубежные бизнесмены проявляют высокий интерес к автомобилям Aurus, в частности разработкам проекта «Кортеж», сообщает профессор Санкт-Петербургского политехнического университета, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Алексей Боровков, который сообщил, что список «интересантов состоит из десятков российских и иностранных бизнесменов».

«Очень высокий интерес проявляет Китай. Обещано, что "Кортеж" выйдет в мелкое серийное производство в начале следующего года», — рассказал он.

Боровков, участвовавший в разработке моделей проекта, уверен, что автомобили окупят себя, поскольку в отличие от лимузинов, внедорожник и минивэн Aurus будут доступны по цене при сохранении характеристик.

Проект «Кортеж» является представителем люксового класса автомобилей для первых лиц государства на единой модульной платформе. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.

Ожидается, что в открытой продаже машины появятся в начале 2019 года по цене, начиная от шести-семи миллионов рублей.