Лондон озвучил условия въезда Абрамовича в Великобританию по паспорту Израиля

Российский бизнесмен Роман Абрамович, который накануне посетил Израиль, для получения гражданства этой страны, сможет с израильским паспортом въехать на территорию Великобритании, но только на 6 месяцев.

Об этом рассказала журналистам представитель британского премьер-министра Терезы Мэй, передает телеканал SkyNews.

При этом чиновник подчёркнул, что после 6 месяцев пребывания в Великобритании в качестве гостя, ему потребуется виза для жизни, работы или учебы в стране.

Ранее сообщалось, что 28 мая российский предприниматель Роман Абрамович прибыл на частном самолёте в Тель-Авив, для прохождения процедуры получения израильского гражданства.

При этом отмечалось, что бизнесмен решился на иммиграцию в Израиль после затруднений с получением британской визы.