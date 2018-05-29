Аналитики рассказали о сценариях развития дефолта на Украине

Дефолт на Украине может произойти из-за огромного госдолга и плохими результатами реформ. При этом возможность экономического кризиса эксперты, опрошенные изданием «Апостроф», называют реальной угрозой.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором без внешней помощи Украина будет способна справиться с теми долговыми обязательствами, которые у нас сейчас есть. Это очень похоже на преддефолтную ситуацию, и чтобы с этим справиться, нужно получить внешний заем», — отметил глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук.

Как считают экономисты, «самым очевидным и вероятным вариантом» выхода из сложившейся ситуации станет финансовая помощь со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

«Украине будет очень сложно рассчитаться по долгам в 2019 году, если МВФ не пролонгирует кредиты. Если не будет пролонгации от МВФ, тогда на 99% возможен дефолт», — отметил эксперт.

Аналитики уверены, что «концом света» для Украины станет отказ Киева от долговых обязательств перед МВФ. Далее последует обвал гривны, рост инфляции и безработицы, сообщает издание.

Напомним, внешний долг Украины по состоянию на 1 октября 2017 года составляет $117,350 млрд. Долг госсектора при этом составляет $46,5 млрд, задолженность частного сектора $70,8 млрд.