ПМЭФ-2018: ИТОГИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ

На Петербургском экономическом форуме на площадке «Территория инноваций» прошли два «круглых стола» 24-мая «Инновации в сфере медицинского бизнеса» и 25 мая - «Экология жизни: медицина, наука, инновации», на которых были представлены революционные японские и российские разработки в области активного долголетия. Эти мероприятия были организованы корпорацией «RHANA», в рамках проекта года Россия – Япония – «Культура жить. Активное долголетие», объединившего достижения медицины, науки и искусства двух стран. По итогам этих мероприятий была принята резолюция о необходимости широкого внедрения биотехнологий в отечественной медицине.

В 2018 году Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить среднюю продолжительность жизни Россиян до 80 и более лет. Эта темы были затронуты и в ходе мероприятий Петербургского экономического форума.

Главной темой «круглого стола» "Инновации в сфере медицинского бизнеса", прошедшего 24 мая, стала представленная на площадке «Территория инноваций» разработка корпорации «RHANA» - «Кабинет управления возрастом», которая должна стать важным шагом в решении проблемы обеспечения долголетия в стране.

Президент корпорации «RHANA» Екатерина Диброва рассказала о принципах работы «Кабинета управления возрастом»: «Сначала пациент при помощи уникальной методики, разработанной специалистами корпорации совместно с ведущими российскими учёными, проходит диагностику. На основе этой диагностики для каждого пациента опытными врачами составляется свой индивидуальный курс соответствующей оздоравливающей терапии на основе сертифицированных и проверенных десятилетиями японских биоплацентарных препаратов. После прохождения такого курса организм восстанавливается».

Участники «круглого стола» высказали мнение, что есть все основания полагать, что подобные кабинеты могут открыться в обычных медицинских центрах и поликлиниках во многих городах страны.

Идею создания Кабинета управления возрастом в первый день работы форума активно поддержали выступившие в ходе работы «круглого стола» видные специалисты в области герантологии и управления возрастом - заместитель директора по научной работе АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология» Андрей Ильницкий и заведующий лабораторией фармакогенетики института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАМН Максим Филлипенко, другие участники мероприятия.

25 мая 2018г. в рамках форума прошел «круглый стол» "Экология жизни: медицина, наука, инновации", в ходе которого ведущие российские учёные и специалисты, рассказали о новейших технологиях в области активного долголетия. В работе «круглого стола» приняли участие:

Татьяна Москалькова - Уполномоченный по правам человека в РФ, рассказала об актуальности и роли проблемы активного долголетия в современном российском обществе. Татьяна Москалькова считает, что «главное право человека – это право на жизнь, на долгую, достойную и счастливую жизнь. Поэтому проект «Культура жить. Активное долголетие», направленный на развитие инновационных подходов к обеспечению права на жизнь и на качественную медицинскую помощь, реализуемый общественными и деловыми кругами России и Японии при поддержке Правительства Российской Федерации и Уполномоченного по правам человека в РФ имеет принципиальное значение для развития гарантий прав человека».

Екатерина Диброва, Президент Медицинской Корпорации "RHANA", Председатель организационного комитета проекта «Культура жить. Активное долголетие», выступила с докладом о роли и месте биоплацентарных технологий в решении вопросов активного долголетия .

Влада Сайфетдинова - Советник Генерального директора Фонда международного медицинского кластера Сколково «Инновационные проекты Россия – Япония» выступила с докладом на тему «Новые возможности для развития глобальных партнерских отношений в Международном медицинском кластере»;

Кидзима Казухико - Директор компании «MTCjapan» рассказал об общих принципах работы системы здравоохранения Японии.

По итогам заседания Круглого стола на тему «Экология жизни: медицина, наука, инновации» его участниками была принята резолюция в которой отмечается актуальность его тематики в свете задач, поставленных перед российским здравоохранением в Указе Президента России от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", возможностей российско-японского сотрудничества в сфере здравоохранения в рамках Перекрестного года России и Японии и за его пределами, а также тенденций развития глобальной системы здравоохранения.

Одной из важных задач в этом контексте является обеспечение населения эффективными и безопасными лекарственными средствами, в том числе созданными на базе биофармацевтики, включая биоплацентарные препараты, спрос на которые со стороны населения имеет устойчивый характер, но в значительной степени удовлетворяется пока за счет импорта.

Предлагается перейти в России к более активному и широкому использованию биофармацевтики, имея в виду в перспективе цель создания национального производства данного типа фармпрепаратов, имеющего в том числе и ориентацию на экспорт при условии обеспечения его международной конкурентоспособности. При этом большое внимание должно быть уделено изучению опыта и других стран, имеющих передовые наработки в области биофармацевтики, активному задействованию имеющегося теоретического и практического потенциала России, ее экспертного и делового сообщества при условии поддержки со стороны государства.

Проектом резолюции предлагается, в частности, проработать вопрос о создании Экспертного совета по биофармацевтике при Совете Федерации Федерального Собрания, провести обсуждение вопроса о развитии биофармацевтической промышленности и расширении практики использования биофармацевтических препаратов на заседании Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, а также обратиться в Министерство здравоохранения России с инициативой о более широком использовании биофармацевтических препаратов в медицинской практике, включении их в клинические рекомендации и протоколы лечения, а также в систему государственного медицинского страхования (ОМС).

Кроме этого предлагается активно использовать потенциал Международного медицинского кластера Сколково и других аналогичных центров для налаживания практического взаимодействия с другими странами и международным экспертным сообществом.

Екатерина Диброва считает, что «…конкретные шаги по выполнению этой резолюции откроют новые горизонты в развитии российского здравоохранения, что позитивно скажется на продолжительности и качестве жизни людей. Сейчас очень важно интегрировать биоплацентарные технологии и препараты в профессиональное сообщество, как эффективный и безопасный инструмент управления возрастом».

Проект «Культура жить. Активное долголетие», призван объединить достижения медицины, науки и искусства России и Японии. Он реализуется при поддержке Министерства Культуры, Комитета общественных связей города Москвы, Посольства Японии, Российской академии естественных наук (РАЕН). Проект продлится весь 2018 год, и помимо «круглых столов» и конференций в Москве и Санкт-Петербурге объединит ряд других культурных и научных мероприятий в крупнейших городах страны наиболее крупным из которых в ближайшее время будет ВЭФ-2018 (Сентябрь 2018 года, Владивосток).

Екатерина Матукина,

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