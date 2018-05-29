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Москва, 30.05.2018

Порошенко пригрозил направить ракетные комплексы Javelin против Донбасса

«Expert Online» 2018

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставленные его стране Соединёнными Штатами противотанковые ракетные комплексы Javelin, будут использованы ВСУ исключительно в оборонительных целях.

Об этом украинский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

При этом он подчеркнул, что если подконтрольные ДНР и ЛНР силы перейдут в наступление, то ракетный комплекс, который работает по принципу «выстрелил-забыл», будут использован против «боевиков подконтрольных Кремлю», передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Украина провела первые испытания ракетных комплексов Javelin.

Напомним, американские комплексы Javelin были переданы США Киеву в начале мая с условием не применять их в ходе боевых действий в Донбассе.

 

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