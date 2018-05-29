Порошенко пригрозил направить ракетные комплексы Javelin против Донбасса

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что поставленные его стране Соединёнными Штатами противотанковые ракетные комплексы Javelin, будут использованы ВСУ исключительно в оборонительных целях.

Об этом украинский лидер написал в своём микроблоге в Twitter.

При этом он подчеркнул, что если подконтрольные ДНР и ЛНР силы перейдут в наступление, то ракетный комплекс, который работает по принципу «выстрелил-забыл», будут использован против «боевиков подконтрольных Кремлю», передаёт РИА Новости.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе Украина провела первые испытания ракетных комплексов Javelin.

Напомним, американские комплексы Javelin были переданы США Киеву в начале мая с условием не применять их в ходе боевых действий в Донбассе.