Представитель российского МИД и зампредседателя бундестага обсудили «Северный поток-2»

Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов и зампредседателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубик провели встречу, на которой обсудили строительство газопровода «Северный поток-2».

В ходе беседы стороны проанализировали состояние и перспективы развития российско-германских отношений с акцентом на их межпарламентскую составляющую.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим практическим аспектам двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и энергетической сферах, включая работу по продвижению проекта строительства газопровода «Северный поток-2».

Ранее сообщалось, что Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии в ходе совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко – обратился к президенту «незалежной» с призывом не критиковать Берлин за позицию по газопроводу «Северный поток-2».