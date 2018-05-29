Президент Германии обратился к Порошенко с предложением по «Северному потоку-2»

Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии в ходе совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко – обратился к президенту «незалежной» с призывом не критиковать Берлин за позицию по газопроводу «Северный поток-2».

«Вы не должны критиковать Германию в связи с этим проектом, так как наша страна предпринимает усилия для обеспечения транзита газа через Украину, – цитирует Штайнмайера ТАСС. – Для этого идут переговоры на разных уровнях».

В свою очередь Порошенко в очередной раз заявил, что главными целями строительства газопровода «Северный поток-2» являются «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что в случае запуска трубопровода Киеву следует заключить с Россией договор, который бы гарантировал поставки газа через территорию Украины.

При этом он подчеркнул, что «Северный поток-2» грозит Украине «колоссальными убытками» и потерей политического рычага в отношении Москвы.