Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.05.2018

Президент Германии обратился к Порошенко с предложением по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018

Франк-Вальтер Штайнмайер – президент Германии в ходе совместной пресс-конференции с главой Украины Петром Порошенко – обратился к президенту «незалежной» с призывом не критиковать Берлин за позицию по газопроводу «Северный поток-2».

«Вы не должны критиковать Германию в связи с этим проектом, так как наша страна предпринимает усилия для обеспечения транзита газа через Украину, – цитирует Штайнмайера ТАСС. – Для этого идут переговоры на разных уровнях».

В свою очередь Порошенко в очередной раз заявил, что главными целями строительства газопровода «Северный поток-2» являются «подрыв единства Европы» и её дальнейшее «уничтожение».

Ранее сообщалось, что постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что в случае запуска трубопровода Киеву следует заключить с Россией договор, который бы гарантировал поставки газа через территорию Украины.

При этом он подчеркнул, что «Северный поток-2» грозит Украине «колоссальными убытками» и потерей политического рычага в отношении Москвы.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать