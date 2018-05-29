Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

Как сообщается на сайтах Министерств иностранных дел республик Абхазии и Южной Осетии, Сирия признала их независимость.

Дамаск, Цхинвал и Сухуми сделали совместное заявление об установлении дипломатических отношений и открытии в столицах посольств, а так же объявили о приверженности основным принципам международного права и стремлении к сотрудничеству.

Страны при установлении международных отношений ссылаются на Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года, а также Венскую конвенцию о консульских отношениях от 23 апреля 1963 года.

Ранее, независимость Южной Осетии и Абхазии также признали Россия, Венесуэла, Никарагуа, Гауру, Вануату и Тувалу.

Напомним, независимость бывших грузинских автономий Россия признала после войны в 2008 году в Южной Осетии. Тогда Россия в целях защиты жителей республики ввела войска, вытеснив грузинских военных.