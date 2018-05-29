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Москва, 30.05.2018

СМИ: США готовят в Сирии очередную постановочную провокацию с химоружием

«Expert Online» 2018

США и организации, которые ими контролируются, готовят очередную постановочную операцию с «использованием химического оружия» в Сирии.

Как передаёт агентство SANA со ссылкой на источник в Национальном комитете по ликвидации химического оружия, получена точная информация о том, что боевики, которые ранее работали с террористической организацией «Исламское государство» *, теперь активно сотрудничают с США.

По словам собеседника агентства, на одну из американских баз, которые расположены на территории Сирии забирают семьи из районов, которые находятся под контролем Сирийских демократических сил (СДС).

Там, как утверждает источник, их учат изображать последствия химической атаки.

Напомним, В начале апреля 2018 года появились данные о якобы применении отравляющих химических веществ в сирийском городе Дума.

Позже в Минобороны РФ опровергло сообщения об использовании сирийскими войсками химоружия.

В свою очередь президент САР Башар Асад назвал все эти обвинения фарсом, а якобы имеющиеся видеодоказательства – постановкой. 

* «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которой на территории России запрещена.

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