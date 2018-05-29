Стали известны первые вопросы Путину для «Прямой линии»

На сайте проекта «Прямая линия» опубликованы первые вопросы президенту России Владимиру Путину. Они затрагивают проблемы науки, экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания населения, а также экологии.

В этом году ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» пройдет 7 июня. Как обычно в ходе общения с гражданами России президент ответит на все интересующие их вопросы.

Так среди уже опубликованных на сайте вопросов появились вопросы, которые касаются науки. В частности, одно из наших сограждан волнуют вопросы создания нового ведомства — Министерства науки и просвещения. Также жителей страны волнует, когда в России появятся научно-образовательные центры и активная интеграция вузов и институтов Академии наук России.

Помимо этого, появились вопросы, которые затрагивают обсуждаемую сейчас тему повышения пенсионного возраста. В частности, житель Тулы сообщает в своем вопросе, что средний уровень жизни мужчин его региона составляет 64 года, как при таких показателях вписать повышение возраста выхода на пенсию с 65 лет, корреспонденту не понятно.

Один из опубликованных вопросов по проблеме экологии касается реформы «Чистая страна», в частности один из жителей деревни Свистягино Воскресенского района Московской области просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.