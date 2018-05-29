Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.05.2018

Стали известны первые вопросы Путину для «Прямой линии»

«Expert Online» 2018

На сайте проекта «Прямая линия» опубликованы первые вопросы президенту России Владимиру Путину. Они затрагивают проблемы науки, экономики, социального обеспечения и коммунально-бытового обслуживания населения, а также экологии.

В этом году ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» пройдет 7 июня. Как обычно в ходе общения с гражданами России президент ответит на все интересующие их вопросы.

Так среди уже опубликованных на сайте вопросов появились вопросы, которые касаются науки. В частности, одно из наших сограждан волнуют вопросы создания нового ведомства — Министерства науки и просвещения. Также жителей страны волнует, когда в России появятся научно-образовательные центры и активная интеграция вузов и институтов Академии наук России.

Помимо этого, появились вопросы, которые затрагивают обсуждаемую сейчас тему повышения пенсионного возраста. В частности, житель Тулы сообщает в своем вопросе, что средний уровень жизни мужчин его региона составляет 64 года, как при таких показателях вписать повышение возраста выхода на пенсию с 65 лет, корреспонденту не понятно.

Один из опубликованных вопросов по проблеме экологии касается реформы «Чистая страна», в частности один из жителей деревни Свистягино Воскресенского района Московской области просит перенести строительство мусоросжигательного завода подальше от места проживания людей.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать