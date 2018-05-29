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Москва, 29.05.2018

В бельгийском Льеже неизвестный открыл беспорядочную стрельбу: есть погибшие

«Expert Online» 2018

29 мая в центре бельгийского города Льеж неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу, убив двух полицейских.

После этого он зашёл в школу, расположенную неподалеку на бульваре Авруа. Там он захватил в заложники женщину, сообщает сайт dhnet.be.

Согласно последней информации, в результате стрельбы кроме полицейских погиб случайный прохожий. Также два человека получили ранения различной степени тяжести.

Уже известно, что что нападавший был ликвидирован полицией. По данным портала, он выкрикивал «Аллах акбар».

Находившиеся в школе дети, а также взятая в заложники женщина не пострадали. Другие подробности пока не сообщаются.

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