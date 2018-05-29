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Москва, 29.05.2018

В ЕС заговорили об активизации сотрудничества с Россией

«Expert Online» 2018

Евросоюз без России не сможет решить комплекс международных вопросов, именно поэтому объединение должно активизировать сотрудничество с Россией. Подобное мнение высказал в статье для газеты Frankfurter Allgemeine вице-президент бундестага, член Социал-демократической партии Германии Томас Опперман.

Как считает чиновник, Москве и Берлину необходима «совместная инициатива по реализации Минских соглашений с целью возобновления мирного процесса на Украине».

«Нам нужна новая Германия и Евросоюз вместе с Россией должны работать над сдерживанием угрозы для Израиля со стороны Ирана и сохранением ядерной сделки», - рассказал Опперман. Он также уверен, что без России невозможно послевоенное устройство Сирии.

Кроме того, единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока может придать импульс развития для Европы, уверен парламентарий, который отмечает важность объединения с Россией на фоне планов Китая по созданию нового Шелкового пути.

Помимо этого, как отмечает издание, президент России Владимир Путин  не раз высказывал заинтересованность  в сотрудничестве с западными партнерами для стимуляции национальной экономики.

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