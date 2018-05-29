В Киеве прорабатывают план действий на случай запуска «Северного потока - 2»

Как заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «РБК Украина», в случае запуска трубопровода «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Россией договор, который бы гарантировал поставки газа через территорию Украины.

«Если проект "Северный поток — 2" все-таки реализуется, должны быть юридические гарантии. Не наподобие Будапештского меморандума, а конкретные межгосударственные соглашения. И не двухсторонние, а трехсторонние — между Германией, Украиной и Россией», —рассказал Кулеба, который подчеркнул, что «Северный поток-2» грозит Украине «колоссальными убытками» и потерей политического рычага в отношении Москвы.

Как подчеркнул чиновник, «будет два крана — один в Москве, а второй в Берлине, который начнет влиять и на Восточную Европу».

Напомним, разрешение на строительство «Северного потока – 2» выдали Германия и Финляндия. Оператор проекта Nord Stream 2 AG в ближайшие месяцы также ждет согласия на строительство от России, Швеции и Дании.