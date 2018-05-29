В России появится новое вооружение с учетом данных о «Томагавках»

По сообщению советника заместителя генерального директора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимира Михеева, в России будут созданы новые комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на основе данных, которые были получены после детального изучения крылатых ракет США «Томагавк», доставленные в Россию после удара коалиции по Сирии.

«Конечно, на основе этого опыта сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны», - рассказал РИА новости Владимир Михеев.

Представитель концерна также добавил, что новые радиоэлектронные комплексы должны будут «перекрывать все частотные диапазоны — и оптические и радиотехнические, которые мы увидели в изделиях наших визави». Для российских специалистов главный интерес представляют каналы связи передачи, информации и управления, навигации и локации ракеты.

«Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения», —продолжил Михеев. Он также отметил, что создание новых комплексов займет два-три года.