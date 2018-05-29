В России резко выросли цены на бензин

Как свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес», в России за неделю с 21 по 27 мая заметно выросли цены на бензин. Так топливо марки АИ-92 подорожало в среднем на 76 копеек. Средняя цена теперь составляет 40,76 рубля за литр.

АИ-95 стал дороже на 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизельного топлива подорожал на 79 копеек до 43,65 рубля.

Со своей стороны Московская топливная ассоциация сообщает, что цены на московских заправках выросли за прошедшую неделю на 88-90 копеек. Теперь в столице бензин стоит до 42,21 рубля за литр АИ-92 и до 45,5 за литр АИ-95. Литр дизельного топлива подорожал на 85 копеек до 43,99 рубля.

Напомним, ранее глава Минэнерго Александр Новак пообещал решить проблему при помощи снижения акцизов на топливо в России, что, по мнению, чиновника, позволит избежать существенного колебания цен на бензин.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак, сообщил, что правительство решило снизить акцизы на дизтопливо на 2000 рублей на тонну бензин — на 3000 рублей. Снижение должно произойти не позднее 1 июля 2018 года.