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Москва, 30.05.2018

В России выбрали нового президента Олимпийского комитета

«Expert Online» 2018

29 мая в Москве состоялось собрание Олимпийского комитета России (ОКР), на котором прошли выборы нового президента организации.

Как передаёт «Чемпионат» со ссылкой на своего корреспондента, ОКР возглавит известный в прошлом спортсмен четырёхкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков, который ранее занимал пост первого вице-президента организации.

За него проголосовали 214 делегатов, за легендарного пловца Александра Попова – 56. Всего в тайном голосовании принимали участие 285 делегатов. 156 человек из них представляли спортивные федерации.

Любопытно, что пост министра спорта страны также занимает бывший фехтовальщик, шпажист Павел Колобков.

Напомним, прежний глава ОКР Александр Жуков возглавлял организацию с 2010 года. Он принял решение покинуть свой пост в связи с большой загруженностью в Госдуме.

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