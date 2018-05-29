В Совете Федераций предложили уменьшить налоги для спонсоров спортивных команд

Андрей Кутепов – глава комитета по регламенту верхней палаты российского парламента – подготовил законопроект о снижении налоговой ставки на прибыль для организаций, заключивших спонсорские договора с профессиональными спортивными, в том числе футбольными клубами.

Согласно документу, который будет внесён в Госдуму соавтором законопроекта депутатом нижней палаты парламента Валерием Газзаевым, по решению субъекта РФ может быть снижена ставка по налогу на прибыль для организаций, заключивших спонсорский договор с профессиональным спортивным клубом, на процент, рассчитанный как соотношение выплат по спонсорскому договору и налоговой базы для исчисления налога, но не более чем на 4,5%.

При этом выплаты по спонсорским договорам не могут быть меньше тех сумм, которые компании должны были бы перечислить в региональный бюджет.

Кроме того, законопроект вводит специальные требования для получения пониженной налоговой ставки. Так, клуб, с которым будет заключён договор, должен быть членом РФПЛ, Футбольной национальной лиги или профессиональной спортивной лиги по перечню таких лиг, утверждаемому Кабмином.

Также отмечается, что местом нахождения клуба, с которым заключён договор, должна быть территория соответствующего региона, а сам договор должен быть заключен на срок не менее 3-х лет с установлением ежегодных выплат.



