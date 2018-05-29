Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 29.05.2018

В Совете Федераций предложили уменьшить налоги для спонсоров спортивных команд

«Expert Online» 2018

Андрей Кутепов – глава комитета по регламенту верхней палаты российского парламента – подготовил законопроект о снижении налоговой ставки на прибыль для организаций, заключивших спонсорские договора с профессиональными спортивными, в том числе футбольными клубами.

Согласно документу, который будет внесён в Госдуму соавтором законопроекта депутатом нижней палаты парламента Валерием Газзаевым, по решению субъекта РФ может быть снижена ставка по налогу на прибыль для организаций, заключивших спонсорский договор с профессиональным спортивным клубом, на процент, рассчитанный как соотношение выплат по спонсорскому договору и налоговой базы для исчисления налога, но не более чем на 4,5%.

При этом выплаты по спонсорским договорам не могут быть меньше тех сумм, которые компании должны были бы перечислить в региональный бюджет.

Кроме того, законопроект вводит специальные требования для получения пониженной налоговой ставки. Так, клуб, с которым будет заключён договор, должен быть членом РФПЛ, Футбольной национальной лиги или профессиональной спортивной лиги по перечню таких лиг, утверждаемому Кабмином.

Также отмечается, что местом нахождения клуба, с которым заключён договор, должна быть территория соответствующего региона, а сам договор должен быть заключен на срок не менее 3-х лет с установлением ежегодных выплат.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Накопи мили на Бали

    Альфа-Банк представил новую программу для путешественников AlfaTravel

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: сломлен последний барьер
      Курс доллара: сломлен последний барьер
    2. Курс доллара: эйфория подходит к концу
      Курс доллара: эйфория подходит к концу
    3. Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать
      Россия забирает у Прибалтики последнее, на чем можно заработать