Брюссель планирует перенаправить несколько десятков миллиардов евро, которые Еврокомиссия хочет забрать у стран Центральной и Восточной Европы, на другие цели. В том числе, и южным членам Евросоюза, сообщают Financial Times. Несомненно эта финансовая новация, предлагаемая в новом семилетнем бюджете объединенной Европы, приведет к дальнейшему обострению противоречий между «старой» и «новой» Европами, между восточноевропейскими странами и еврочиновниками, недовольными нежеланием бывших соцстран следовать курсу Брюсселя.

Цена вопроса – более 30 млрд евро, которые Еврокомиссия (ЕК) предлагает забрать из дотаций новым членам ЕС. Больше всего пострадают главные европейские «бунтовщики»: Польша и Венгрия, которые по странному стечению обстоятельств являются и главными получателями помощи Брюсселя. Деньги предполагается передать Греции, Италии, Испании и Кипру, т.е. южным странам, наиболее пострадавшим от последнего финансового кризиса.

Еврокомиссия обнародовала во вторник предложения по реформированию всей политики сплочения ЕС, объем которой составляет треть триллиона евро. Эти изменения являются главной новинкой бюджета Евросоюза на 2021-27 годы, который теперь на многие месяцы станет самой обсуждаемой темой в Европе.

Очевидно, без изменений не обойтись, но конечные цифры наверняка изменятся, потому что Восточная и Центральная Европа без боя не сдастся и просто так «свои» деньги южанам не отдаст.

Больше половины сокращений должны прийтись на Польшу, главного получателя помощи в Старом Свете. Ведомство Жана-Клода Юнкера предлагает сократить дотации Варшаве на 23%, т.е. на 19,5 млрд евро по сравнению с ныне действующим бюджетом на 2014-20 гг. В этой семилетке Польша получила и еще получит от Брюсселя в общей сложности 83,9 млрд евро в ценах 2018 года.

Министр инвестиций и экономического развития Польши Ержи Квесинский уже предупредил, что подобные сокращения являются «полностью несправедливыми». Несмотря на его возмущение Варшава вовсе не является «козлом отпущения», выбранным Брюсселем в назидание остальным «бунтовщикам». Например, Венгрию, Чехию, Эстонию и Литву ждут еще более крупные сокращения дотаций – на 24%. Так называемую Вышеградскую четверку, неформальную организацию стран, состоящую из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии, а также Балтию ждут в новом семилетнем бюджете сокращения дотаций в общей сложности на 37 млрд евро. Они понесут основную тяжесть сокращений, потому что, считают в Брюсселе, Европа в последние полтора десятилетия допустила перекос в финансировании этого региона.

Возмущение поляков и других восточных европейцев вполне объяснимо, потому что их деньги пойдут на юг континента. Так, дотации Испании предлагается повысить на 5% до 34 млрд евро, Греции – на 8% до 19,2 млрд евро, а Италии – на 6,4% до 38,6 млрд евро. Греция, кстати, получит по максимуму – максимальный предел повышения дотаций ограничен правилами Евросоюза как раз 8 процентами. Перечисленная выше тройка и Кипр получат в новом бюджете дополнительных дотаций на 3,7 млрд евро в ценах этого года.

В Еврокомиссии на упреки в «несправедливости» отвечают, что реформа отражает «эволюцию неравенства» в Европе после финансового кризиса, но при этом сохраняет акцент на наиболее бедных регионах и странах. Для ряда северных стран: Бельгии, Нидерландов, Швеции и Дании дотации решено заморозить.

Еще одна важная новация нового бюджета – предлагаемый отход от распределения дотаций исключительно в зависимости от подушевого ВВП. К нему теперь добавляется и множество других критериев: например, безработица среди молодежи, уровни образования, миграции в 2014-17 гг., выбросов в атмосферу СО2 и т.д.

Если придерживаться расчетов на душу населения, то в отношении дотаций лучше всех новый бюджет все равно будет помогать странам Балтии и Центральной Европы. Словакия и Латвия, например, в 2021-27 гг. должны получать примерно 300 евро на жителя. Это втрое больше, чем будут получать, скажем, итальянцы.

Конечно, эти выкладки не успокоят политиков из Центральной и Восточной Европы. Без особого риска ошибиться можно предположить, что споры относительно нового бюджета объединенной Европы будут нарастать и становиться с каждым днем все жарче и острее. Автор бюджетной реформы, еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер, который отвечает в Евросоюзе и за бюджетную политику, считает критику в свой адрес нормальной, а себя и своих помощников правыми: «Если меня критикуют со всех сторон, значит, я прав».