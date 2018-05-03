Европа теряет российскую нефть

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европы получат меньшее количество нефти из России, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, за истекший период 2018 года Россия поставила на 19% меньше «черного золота» через порты в Балтийском и Черном морях, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что Европа, как основной покупатель российской нефти, будет вынуждена закупать нефть в странах Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше нефти в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.

Аналитик утверждают, что подобные изменения могут повлечь за собой убытки морских перевозчиков, которые уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.