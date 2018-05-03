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Москва, 03.05.2018

Европа теряет российскую нефть

«Expert Online» 2018

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Европы получат меньшее количество нефти из России, сообщает Bloomberg.

Как отмечает агентство, за истекший период 2018 года Россия поставила на 19% меньше «черного золота» через порты в Балтийском и Черном морях, чем за тот же период прошлого года.   

Отмечается, что Европа, как  основной покупатель российской нефти, будет вынуждена  закупать нефть в странах Ближнего Востока. Те, в свою очередь, будут экспортировать меньше нефти в страны Азии, поскольку их вытеснили российские конкуренты.

Аналитик утверждают, что подобные изменения могут повлечь за собой убытки морских перевозчиков, которые уже испытывают трудности из-за сокращения поставок нефти странами ОПЕК при избыточном танкерном флоте.

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