Идеальный матрас для кровати: каким он должен быть

Медики-ортопеды советуют выбирать матрас в соответствии с состоянием здоровья, возрастом и весом. Однако это лишь одна из рекомендаций общего характера. Важно также учитывать индивидуальные предпочтения каждого человека.

Одни любят отдыхать на латексных матрасах, другим нравятся пружинные модели, третьи лучше себя чувствуют на матрасах с наполнителем, сделанным из кокосовой койры.

Производители матрасов предлагают богатый выбор. Поэтому прежде чем отправляться в магазин, желательно составить базовое представление о типах и конструкционных особенностях матрасов и сформулировать свои пожелания хотя бы в общих чертах. Надо понимать, что хотя сэкономить на покупке матраса вполне возможно, это равносильно экономии на собственном здоровье. Недорогие матрасы изготавливаются с использованием устаревших технологий, их конструкция не учитывает строение позвоночника, по этой причине спустя некоторое время после начала их использования возможно возникновение болезненных ощущений в спине. Кроме того, недорогие матрасы имеют непродолжительный срок службы, так что спустя несколько лет вместо них все равно придется покупать новые. Высококачественные матрасы способны прослужить пять-десять лет и больше, хотя и среди них постаравшись можно найти недорогие матрасы https://omatras.ru/matrasy_nedorogie/.

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При отсутствии финансовых ограничений и серьезных проблем со здоровьем лучше всего приобрести ортопедический матрас с наматрасником, сделанный из натурального жаккарда. Широко распространено мнение, что в ортопедических матрасах нуждаются лишь люди, страдающие от разнообразных болезней опорно-двигательного аппарата. В действительности ортопедический матрас подходит как тем, кто испытывает боли в спине, так и здоровым. Он обеспечивает правильное расположение позвоночника, нормальное циркулирование крови и хороший отдых.

Матрас с независимыми пружинными блоками

В этой современной модели матрасов все пружины помещены в отдельные чехлы. При нажатии на одну пружинку ближайшие к ней остаются незадействованными, что обеспечивает равномерное распределение нагрузки на матрас и более точное повторение им контуров человеческого тела. Чем больше число пружинок в матрасе, тем комфортнее на нем спать. Стандартный показатель составляет от двухсот двадцати до двухсот шестидесяти пружин на один квадратный метр. В настоящее время такие матрасы являются наиболее популярными. Средняя стоимость двуспального матраса с независимыми пружинными блоками составляет от 15 тыс. руб. до 20 тыс. руб.

Латексный матрас

Латекс представляет собой гипоаллергенный, экологически чистый материал высокого качества без неприятного запаха, обладающий прочностью, долговечностью и устойчивостью к деформации. Он обладает поразительными ортопедическими качествами. Изготовленные из латекса матрасы обеспечивают правильное расположение позвоночника во время отдыха, они подходят для профилактики остеохондроза и для людей, испытывающих проблемы с позвоночником. В магазинах предлагаются модели всех степеней жесткости. Средняя стоимость двуспального матраса составляет 25 тыс. руб.

Матрас с эффектом памяти

Для изготовления таких матрасов используется разновидность полиуретановой пены под названием Memoryfoam. Она обладает способностью повторять форму человеческого тела, после чего «запоминает» ее. Первоначально данный материал использовался для создания кресел в космических кораблях, но в дальнейшем из него стали делать матрасы, которые подходят людям с любой комплекцией, массой тела и здоровьем. Средняя стоимость двуспального матраса с эффектом памяти начинается от 30 тыс. руб.

Матрасы для людей с заболеваниями позвоночника

Тем, кто страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата, необходимо выбирать матрас с особой тщательностью, учитывая при этом рекомендации лечащего врача. При сколиозе, остеохондрозе, болях и дискомфортных ощущениях в шее и верхнем районе позвоночника предпочтение следует отдать жесткой модели, которая хорошо поддерживает плечи. При болезненных ощущениях в пояснице и грыже позвоночника нужно использовать мягкие матрасы и модели средней жесткости. Правильно выбранный матрас поможет значительно улучшить самочувствие, тогда как допущенная ошибка способна свести на нет результаты лечения.

Матрас для аллергиков

В некоторых случаях натуральные наполнители, используемые в матрасах, вызывают аллергию. Людям, испытывающим подобные проблемы, следует выбрать гипоаллергенный матрас с искусственным наполнителем. Предпочтение нужно отдать моделям с максимально простой конструкцией. Они должны хорошо вентилироваться, чтобы предотвратить формирование внутри благоприятных условий для размножения микроскопических клещей-сапрофитов и плесени, которые являются главными причинами аллергии.

Выбор зависит от вас и от ваших финансовых возможностей, поэтому если вы решили купить матрас на кровать, постарайте не потратить деньги зря, а сделать это с умом.