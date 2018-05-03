Как выбрать курсы ораторского мастерства

Выбор курсов ораторского мастерства весьма богат, в особенности в российской столице и других крупных российских городах.

Поэтому найти среди них то, что нужно, нелегко. Ниже описаны важнейшие правила выбора очных курсов (программы самообучения и онлайн-курсы в расчет не принимаются).

Нужно записываться лишь на ораторские курсы с ориентацией на практику. У занимающихся должна иметься возможность постоянной практики, отработки всех приемов сразу же после того, как о них расскажут. В методику должны входить указания и инструкции, к отработке которых на сцене можно приступать немедленно.

Условия для искоренения страха выступлений перед публикой. Каждый человек боится публичных выступлений по каким-то своим причинам. Одни боятся сцены, другие не желают оставаться перед толпой, третьи опасаются реакции публики, четвертые испытывают дефицит ораторского мастерства. Чтобы преодолеть причины этих страхов, ведущему курсов необходимо проявлять индивидуальный подход к каждому занимающемуся. Это означает, что группы не должны состоять из чересчур большого числа занимающихся.

Возможность учиться у профессионалов. Надо выбирать те курсы, где обучение ведется высококвалифицированными специалистами ораторского искусства, не понаслышке знающими тонкости выступлений перед различной аудиторией. Хороший преподаватель должен непрерывно совершенствовать свои навыки и методы, чтобы они приносили реальные результаты.

Позитивная фокусировка на качествах обучающегося. Это означает, что преподаватель не будет стараться перевоспитать обучающегося, борясь с его недостатками. Вместо этого он выявит сильные стороны обучающегося и окажет содействие в выработке базирующейся на них индивидуальной манеры выступлений. К примеру, интроверт не может моментально преобразиться в экстраверта. Однако он способен выработать собственную манеру, отличающуюся от манеры экстравертов.

Место проведения занятий. Разумеется, помещения для обучения ораторскому мастерству должны быть отремонтированными, убранными, хорошо освещенными, с комфортным микроклиматом и всеми требуемыми условиями. Однако важное требование также состоит в том, чтобы курсы ораторского мастерства проводились в большом количестве различных помещений. Это позволит практиковаться в выступлениях в разных условиях.

Подводя итог вышесказанному, нужно обратить внимание на недопустимость принятия поспешных решений. При выборе курсов ораторского мастерства надо пообщаться с теми людьми, которые уже их окончили, поискать информацию в интернете, узнать отзывы клиентов. К выбору нужно подходить со всей серьезностью, не полагаясь на везение.