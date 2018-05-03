Китай перебросил ракетные комплексы на спорные острова

Власти Китая перебросили противокорабельные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны на спорный архипелаг Спратли (Наньша), сообщает телеканал CNBC.

Один из собеседников телеканала утверждает, что Китай в течение последних 30 дней расположил вооружения на трех из четырех форпостов к западу от Филиппин. Отмечается, что официально эта информация пока не подтверждена.

Как сообщает CNBC, переброшенные Китаем системы способны поразить суда, находящиеся на расстоянии примерно 546 км и воздушные цели на расстоянии порядка 296 км. Пентагон прокомментировал событие, отметив, что «Китаю, а также другим государствам, имеющим претензии на острова, необходимо воздержаться от дальнейшего освоения спорных территорий, возведения новых сооружений и использования их в военных целях».

О принадлежности островов долгие годы ведут споры с КНР Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Основной причиной напряженности являются попытки установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива. Через этот регион проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

В 2016 году международный трибунал постановил, что Китай не имеет исторических прав на острова архипелага, однако Китай не согласен с этим решением.