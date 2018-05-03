ŠKODA снова увеличила объем продаж, выручку и операционную прибыль в первом квартале 2018 года

ŠKODA AUTO продолжает двигаться по пути уверенного развития. Никогда ранее в первом квартале года чешский бренд не достигал таких высоких показателей по выручке, объему продаж и операционной прибыли. С января по март 2018 года клиентам по всему миру было передано 316 700 автомобилей, что больше показателя за аналогичный период прошлого года на 11,7%. Операционная прибыль за тот же период увеличилась на 5,3% до 437 миллионов евро, а выручка от продаж – на 4,9% до 4,5 миллиардов евро.

«Следуя Стратегии-2025, мы движемся в верном направлении, а результаты за первый квартал по выручке, объему продаж и операционной прибыли свидетельствуют о том, что мы продолжаем стабильно расти, демонстрируя высокую прибыльность, – комментирует председатель Совета директоров ŠKODA AUTO Бернхард Майер. – Благодаря неизменно высокому спросу на наши автомобили, сейчас мы сосредоточены над расширением производственных мощностей».