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Москва, 03.05.2018

Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»

«Expert Online» 2018
  • Меркель сделала загадочное заявление по «Северному потоку-2»
DPA/TASS

ЕС необходимо продумать долгосрочные структуры, которые бы предусматривали сохранение Украиной статуса страны - транзитера газа в системе энергоснабжения Евросоюза. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини, сообщает ТАСС.

"Мы обсудили в том числе "Северный поток - 2" и стратегическую роль Украины как страны-транзитера", - сказала она, добавив, что Словакия осуществляет реверсные поставки газа на Украину.

"Мы были едины во мнении, что мы нуждаемся здесь в разумных долгосрочных структурах, которые бы предусматривали сохранение Украины как страны-транзитера в системе поставок газа в Европу", - сказала она, при этом не пояснив, о каких "структурах" идет речь.

Меркель заверила в поддержке усилий замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Мароша Шефчовича по решению проблемы транзита газа через Украину.

Ранее ни в Берлине, ни в Брюсселе не анонсировали создание каких-либо структур или агентств "по обеспечению транзита газа через Украину". Более того в Германии с раздражением воспринимали любые попытки ЕС претендовать на регулирование вопросов, связанных со строительством "Северного потока-2". Однако в апреле Ангела Меркель заявила о необходимости "политического решения" для сохранения транзита газа через Украину после запуска "Северного потока -2". В свою очередь немецкие чиновники заявляли, что Берлин будет содействовать Киеву в поиске инвесторов для модернизации украинской ГТС. О более конкретных шагах в этом направлении никакой информации не поступало.

В Москве увязали перспективы реализации проекта "Северный поток-2" со способностью ЕС противостоять давлению США.

Тем временем Общий суд ЕС отклонил в среду иск "Нафтогаза Украины" против Европейской комиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет "Газпрому" увеличить использование мощностей газопровода Opal.

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