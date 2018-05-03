Завершилась глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток». Проект осуществляется высокими темпами, но затягивается решение некоторых вопросов с турецкой стороны

Глубоко сказано

Первой нитка морского участка газопровода «Турецкий поток» достигла берега Турции, следует из заявления компании «Газпром». 930-ти километровый «поток» пересек Черное море в Юго-Западном направлении. Начинаясь в Краснодарском крае у курортной Анапы, газопровод приходит в турецкую Фракию, к поселку Кыйыкей, расположенному в 100 км западнее Стамбула. Здесь строится приемный терминал для газа.

Как прокомментировал новость глава компании «Газпром» Алексей Миллер, темп строительства газопровода — высокий. «С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладочная кампания, суммарно по двум ниткам построен уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. „Турецкий поток“, без сомнения, сыграет большую роль в укреплении энергобезопасности Турции и Европы», — добавил он.

Средняя скорость строительства на глубоководье, сообщает компания, составила 4,3 км в день. Кстати, глубина залегания трубы сечением 81 см достигает рекордных для такого диаметра 2,2 км. Работы ведет судно Pioneering Spirit, принадлежащее швейцарской компании Allseas и построенное на верфях Южной Кореи. Это крупнейшее в мире судно для такого вида работ.

Проект «Турецкий поток» реализуется в соответствии с графиком одновременно на побережьях России и Турции и в Черном море, констатировали в «Газпроме». С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены и продолжатся работы по второй нитке.

В заявлении «Газпрома» уточняется, что Турция это второй по величине экспортный рынок «Газпрома». Мощности первой нитки (15,75 млрд куб. м газа в год) предназначены для турецкого рынка, второй такой же— для стран Южной и Юго-Восточной Европы. «Турецкий поток», таким образом, заканчивается на границе Турции с сопредельными странами. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»).

Турецкий торг

И все же, хотя прокладка первой нитки «Турецкого потока» завершена, введение в эксплуатацию нового газопровода пока невозможно, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Прокладку двух ниток магистрали финансирует и осуществляет «Газпром» (если, точнее его 100% дочка South Stream Transport B. V.), без какого бы то ни было участия Турции. Более того, строительство первой нитки велось даже быстрее, чем Анкара успевала согласовывать проект. Вот и итог: подводная часть газопровода уже проложена, а Анкара только приступила к созданию СП с «Газпромом».

В конце апреля совместное предприятие Turkakım Gaz Tasıma A.S. находилось на стадии согласования совета директоров, ну а завершения строительства наземной части «Турецкого потока», которое будет контролировать эта компания, надо полагать, придется еще подождать, возможно, еще 1,5-2 года. В отличие от Германии, с которой «Газпром» строит вместе второй «Северный поток» и которая является для российской компании куда более удобным партнером, поскольку власти Германии всегда проводят достаточно четкую грань между политикой и бизнесом, между неформальными соглашениями и контрактом, между выгодой и торгом.

Восток остается для «Газпрома» весьма тонким делом, говорит Алексей Антонов. «Турецкий поток» уже неоднократно становился жертвой политических разногласий, торговой войны, сейчас он является предметом торга. В общем-то в Турции и не скрывают, что проект тормозит именно торг относительно цены на газ. Позиция Анкары предельно ясна: в перспективе 10 лет Турция окончательно закрепит за собой статус крупнейшего топливного хаба Средиземноморского региона.

В 2020 году будет завершено строительство TAP (Трансадриатического газопровода), который соединится в Турции с TANAP и по нему в Европу пойдет азербайджанский газ, пусть на первых порах в символическом для европейского рынка объеме 10 млрд кубометров в год. Для сравнения, в прошлом году «Газпром» поставил в ЕС 194 млрд кубов. Но, во-первых, рынок юга Европы куда менее емкий, чем северный, а во-вторых, здесь значительно выше конкуренция. Например, после отказа Болгарии от участия в новом проекте газопровода, София договаривается о поставке газа аж из Израиля.

Кроме того, у Анкары есть еще один козырь, который она определенно разыграет при необходимости нажать на Москву в торге по «Турецкому потоку». Как напоминает аналитик, с принятием в США закона CAATSA, участие иностранных инвесторов, в том числе и нерезидентов США, в реализации строительства российских экспортных магистральных трубопроводов чревато введением против них санкций. Это касается всех проектов, реализация которых началась после августа 2017 года. Таким образом ни «Северный поток 2», ни «Турецкий поток» под ограничения не попадают, но если бы вдруг Анкара решила «завернуть» проект, «Газпром» терял бы не только 7 млрд инвестиций, но еще и возможность создать новый, как это было в случае с Южным потоком.

Впрочем, по мнению Алексея Антонова, проект будет завершен в любом случае, это касается и первой и второй ветки, которые должны получить наземное продолжение. Но стоит все же отметить, что северное направление для Газпрома куда комфортнее.

Север и Юг

В то же время управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что для полноценной реализации двух ниток «Турецкого потока» сейчас даже меньше препятствий, чем для «Северного потока 2» поскольку страны Юго-Восточной Европы в меньшей степени зависимы от политической воли других мировых держав. Более того, речь идет не о таких высоких объемах поставок газа.

На текущий момент, говорит Илья Жарский, возможность инвестиций во вторую нитку потока рассматривают итальянские компании: Eni и национальный газотранспортный оператор Snam. В частности, пока рассматривается возможность поддержки строительства газопроводов по доставке газа из Турции в Австрию через Болгарию. Для Италии, которая является третьим по величине импортером российского газа, перспектива строительства второй нитки «Турецкого потока» является гарантией поставок газа после того как Россия разорвет транзитные отношения с Украиной.

Важно также отметить, дополняет он, что для «Газпрома» «Турецкий поток» является крайне затратным проектом, под который практически не привлекается проектное финансирование. Прошлый год компания завершила с отрицательным свободным денежным балансом, разрыв между доходами и расходами составлял 219 млрд рублей. В целом, ожидает Илья Жарский, вряд ли динамика будет меняться в лучшую сторону – такова цена поддержки преимущественного присутствия на мировых газовых рынках. Учитывая, что потребность европейцев в российском газе действительно высокая и даже политические препоны здесь не в силах изменить расстановку сил, газовый гигант и дальше будет продолжать свою «дорогостоящую политику», уверен эксперт.