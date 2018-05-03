Санкции РФ привели к огромным убыткам одного из предприятий Латвии

Потери рыбоперерабатывающего предприятия Brvais Vilnis Латвии в 2017 году выросли практически в два раза, достигнув 1,122 миллиона евро, передает агентство Sputnik Latvija.

Издание уточняет, что к подобным плачевным результатам привели российские санкции, которые ограничили поставки рыбной продукции из Латвии.

Также Brvais Vilnis потерпел убытки из-за девальвация украинской гривны, падения спроса в странах Закавказья и Средней Азии, а также высокой конкуренции на рынке продаж рыбных консервов в Европе.

Напомним, рыбоперерабатывающее предприятие Brvais Vilnis было основано в 1949 году в СССР, а почти 30 лет назад его преобразовали в акционерное общество.