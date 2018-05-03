США попытаются договорится с Китаем о «правилах игры» в торговле

Американский президент Дональд Трамп сообщил в своем Twitter, что делегация из США прибыла в Пекин для выработки дальнейших торговых правил.

«Наша замечательная команда – в Китае, пытается договориться о единых "правилах игры" в торговле! Я жду, что в ближайшее время мы будем вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас всегда будут отличные отношения!» – написал Трамп в соцсети.

Переговоры, посвященные торговле между двумя странами 3 мая и продляться два дня. Сообщалось, что в делегацию от Вашингтона вошли глава Минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, помощники президента США Ларри Кудлоу и Питер Наварро, торговый представитель в ранге министра Роберт Лайтхайзер и посол США в КНР Терри Брэнстед. Китайскую делегацию возглавит премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Отмечается, что это первая попытка договориться с начала торгового конфликта Пекина и Вашингтона. Противостояние возникло из-за введенных США ввозных пошлин на сталь и алюминий, а также угроз Вашингтона ввести пошлины на товары китайского производства, соответствующие примерно 150 миллиардам долларов американского импорта в год.







