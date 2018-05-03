Стали известны подробности процесса инаугурации Путина

Инаугурация президента Владимира Путина, которая пройдет 7 мая в Кремле, может пройти по новому сценарию. В частности, в планах проведения мероприятия может отсутствовать традиционный проезд президентского кортежа по Москве, сообщает РИА новости, ссылаясь на источник, знакомый с организацией подготовки инаугурации.

Однако, уточняется, что окончательный порядок проведения вступления президента в должность еще не утвержден. Программу планируется согласовать в ближайшее время.

Напомним, что на прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении Почетного эскорта ФСО.

«Возможно, в этот раз откажутся от торжественного проезда кортежа президента по Москве к Кремлю», — подтвердил собеседник агентства, не уточнив с чем именно связаны подобные изменения.