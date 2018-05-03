Президент США Дональд Трамп близок к решению о выходе из ядерной сделки с Ираном. Оглашение вердикта хозяина Белого дома ожидается 12 мая, однако окончательного решения еще нет, сообщает Reuters со ссылкой на двух чиновников администрации Трампа, знакомых с ходом дискуссии по этому вопросу.

По словам источников, еще сохранятся некоторая вероятность того, что Трамп предпочтет сохранить ядерное соглашение с Ираном. Одним из мотивов выбора такого решения собеседники агентства назвали «поддержание альянса» с Францией и "спасение лица" президента Франции Эммануэля Макрона, который убеждал Трампа на прошлой неделе не выходить из сделки.

Решение Трампа о возобновлении санкций США в отношении Ирана может спровоцировать реакцию Тегерана, который может вернуться к своей ядерной программе или «наказать» союзников США в Сирии, Ираке, Йемене и Ливане, предполагают дипломаты.

Ранее посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад предупредил, что отказ США от соглашения повлечет ряд последствий.

Тегеран рассматривает несколько вариантов ответа на возможный выход США. «Это может быть обогащение урана, пересмотр нашего сотрудничества с МАГАТЭ», — предупредил иранский дипломат.







