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Москва, 03.05.2018

Цены на нефть пошли вниз после резкого повышения

«Expert Online» 2018

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются после повышения днем ранее, сообщает Росбалт.

По состоянию на 7:59 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть сорта Brent упали в цене на лондонской бирже ICE Futures на $0,17, составив $73,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь утром 3 мая уменьшились на $0,06, подобравшись к отметке в $67,87 за баррель.

«За время длинных выходных в России нефтяные котировки несколько откатились вниз — от $75 к $73 за баррель Brent»,  - сообщает  старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, который отмечает, как основную причину  сегодняшнего падения укрепление доллара к остальным валютам.

По словам Ткачука, «нефтяные котировки практически проигнорировали вчерашнюю статистику от Минэнерго США, согласно которой запасы нефти за неделю выросли на 6,22 млн баррелей до 435,95 млн баррелей, а добыча на 33 тысяч баррелей в сутки до 10,619 млн б/с (исторический максимум)».

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