Киев фактически перестал сотрудничать с расследованием спецпрокурора Мюллера в надежде выпросить у Белого дома оружие для войны на Донбассе и финансовую помощь

Дональд Трамп нашел новый способ бороться с расследованием Роберта Мюллера, который пытается разобраться в якобы имевших место связях и контактах его окружения с Москвой во время избирательной кампании 2016 года, которые, утверждают противники президента, повлияли на исход выборов. При этом глава Белого дома может не прибегать к увольнению спецпрокурора. Одним из источников ценной информации в той части расследования, которая касалась бывшего руководителя избирательной кампании Пола Манафорта, была Украина. Манафорт, напомним, был обвинен в числе прочего в отмывании денег. Главным в расследовании связей бывшего помощника Трампа с Кремлем было изучение украинскими прокурорами его работы с пророссийскими политиками на Украине, включая экс-президента Виктора Януковича. Кстати, в Киеве считают, что с бывшим руководителем избирательного штаба Трампа Янукович расплачивался украденными из казны деньгами.

Украинские власти очень существенно помогли Роберту Мюллеру построить обвинение против Манафорта. Однако сейчас, утверждает New York Times, сотрудничеству спецпрокурора и Киева, похоже, пришел конец. После получения вожделенных переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «джавелин», предназначенных для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей, у Киева, судя по всему, разыгрался аппетит. В надежде получить и другое летальное оружие для войны на Донбассе, а также финансовую помощь и лишний раз выслужиться перед Вашингтоном генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, конечно же, по распоряжению свыше фактически прекратил расследование деятельности Пола Манафорта и возглавляемой им юридической фирмы на территории Украины. Дела по отмыванию денег на Украине формально не были закрыты, но, по словам генпрокурора, его подчиненные больше не будет вызывать свидетелей и допрашивать их.

Таким образом, украинские власти решили свернуть плодотворное сотрудничество с комиссией Мюллера. Расчет здесь простой. Дональд Трамп не скрывает неприязненного отношения как к спецкпрокурору, так и к возглавляемому им расследованию, которое он неоднократно называл «охотой за ведьмами». В Киеве надеются, что президент Трамп отблагодарит Киев за помехи в расследовании новыми поставками летального оружия и финансовой помощью. Связь очевидна. Луценко фактически закрыл расследование вскоре после того, как администрация Трампа объявила о том, что планирует поставить на Украину «джавелины». Предыдущая администрация Белого дома упрямо отмахивалась от настойчивых просьб Киева оказать ему «настоящую» военную помощь и ограничивалась поставками оружия нелетального действия. Трамп распорядился отправить Киеву ПТРК несмотря на неоднократные заявления о желании улучшить отношения с Москвой.

Госдеп США подтвердил 30 апреля, что США поставили Украине 35 «джавелинов», за что Петр Порошенко выразил личную благодарность Дональду Трампу.

«Я искренне благодарен Дональду Трампу за справедливое решение поддержать Украину в защите свободы и демократии»,- написал президент Украины на свой странице в Facebook на прошлой неделе.