Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 03.05.2018

В России утвержден список товаров, подлежащих обязательной маркировке

«Expert Online» 2018

Правительство России утвердило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского кабинета министров.

Так, начиная с марта 2019 года в обязательном порядке будет маркироваться табачная продукция, а с  июля того же года необходимо будет промаркировать всю обувь, поступающую в продажу на территории РФ.

С декабря 2018 года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду, а также трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки. Также знак качества получат постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки. Как сообщается на сайте Правительства России, данные меры призваны снизить оборот контрафактной продукции.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Меркель приняла решение по «Северному потоку-2» перед встречей с Трампом
      Меркель приняла решение по «Северному потоку-2» перед встречей с Трампом
    2. Трамп пригрозил Меркель мировой оглаской
      Трамп пригрозил Меркель мировой оглаской
    3. Назначение Помпео делает войну более вероятной
      Майку Помпео вполне по силам спровоцировать опасную цепь событий в самом взрывоопасном регионе нашей планеты