В России утвержден список товаров, подлежащих обязательной маркировке

Правительство России утвердило перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте российского кабинета министров.

Так, начиная с марта 2019 года в обязательном порядке будет маркироваться табачная продукция, а с июля того же года необходимо будет промаркировать всю обувь, поступающую в продажу на территории РФ.

С декабря 2018 года производители должны будут маркировать духи и туалетную воду, а также трикотажные блузки, включая одежду ручного вязания, пальто и полупальто, плащи и куртки, ветровки и штормовки. Также знак качества получат постельное, столовое, туалетное и кухонное белье; фотоаппараты, фотовспышки и лампы-вспышки; шины и пневматические покрышки. Как сообщается на сайте Правительства России, данные меры призваны снизить оборот контрафактной продукции.