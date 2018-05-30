Курс доллара становится опасным

Курс доллара в среду продолжает неумолимый рост на фоне бегства трейдеров от рисков. Очередным сигналом для скупки доллара стал разворачивающийся кризис в Италии. Индекс доллара обосновался на пиках с ноября 2017 года - 94,65, во вторник американская валюта вплотную приближалась к уровню 95,00. Европейская валюта в среду торгуется на минимумах с ноября 2017 года -1,1595 евро за доллар.

Аналитики Nordea Markets полагают, что на этой неделе рост курса доллара может продолжиться, поскольку ликвидность высасывается из мировой финансовой системы. В пятницу Федеральная резервная система сделает очередной шаг к нормализации своего баланса.

Американские власти приступили к процессу сокращения баланса ФРС с октября 2017. Ежемесячная "разгрузка" баланса объемом 4,5 триллиона долларов будет увеличиваться с 6 млрд до 30 млрд долларов. Сброс облигаций, приобретенных в ходе посткризисных программ количественного смягчения, станет тяжелым испытанием для рынков. Неизбежное укрепление доллара в условиях сжимания ликвидности и высокой доходности гособлигаций США будет бить не только по развивающимся рынкам, но и по европейской экономике, прогнозируют аналитики.

С предупреждением о высоких рисках масштабного финансового кризиса также выступил миллиардер Джордж Сорос. Он считает, что кризис может разразиться из-за роста курса доллара и оттока капитала с развивающихся рынков. Среди потенциальных причин для потрясений известный финансист назвал также срыв сделки по иранской ядерной программе и разрушение трансатлантического союза ЕС и США.

Российская валюта пока спокойно реагирует на внешние события, несмотря на снижение цен на нефть. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.00 мск среды снизился на 11 копеек — до 62,71 рубля, курс евро вырос на 21 копейку, до 72,62 рубля.

