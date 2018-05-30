Экономика растет, пора на выборы

Итоги экономического развития Таиланда в первом квартале оказались рекордно высокими за последние пять лет. За счет резкого роста сельского хозяйства и традиционных тайских локомотивов развития экономики: экспорта и туризма, в январе-марте 2018 года экономика Таиланда выросла на 4,8%.

Результаты, показанные экономикой, удивляют, потому что ровно четыре года назад в королевстве произошел очередной военный переворот и к власти пришли военные. В мае 2014 года они, как водится, пообещали народу стабильность со спокойствием и процветание. Они также заявили, что за власть не держатся и что готовы передать ее гражданскому правительству, когда оно будет выбрано. Для создания гражданского правительства необходимо провести парламентские выборы, но за четыре года они неоднократно откладывались. Не удивительно, что переносы выборов вызывают у тайцев вполне обоснованные сомнения в искренности генералов, сменивших мундиры на гражданские костюмы и утверждающих, что они готовы расстаться с властью.

Заместитель премьер-министра Таиланда Сомкид Джатсрипитак заявил, что экономику подстегнула политическая стабильность, достигнутая военной администрацией. Однако назвать обстановку в Таиланде по-настоящему стабильной и спокойной тоже нельзя. Беспорядков действительно нет, но на днях прошли демонстрации протеста в ознаменование четвертой годовщины переворота 2014 года. Полиция действовала жестко и не пустила манифестантов в центр Бангкока. Несколько лидеров протестантов были задержаны.

Вся стабильность основывается на разгроме хунтой оппозиции. Тем удивительнее в таких условиях бурный рост экономики. Но факт остается фактом: экономика Таиланда прибавила в первом квартале почти 5%.

Резкий скачок в развитии сельскохозяйственного сектора стал главной причиной существенного роста экономики в первом квартале 2018 года, считает Рахул Бажория, старший экономист сингапурского отделения Barclays Bank Plc. Он прогнозирует, что ВВП в итогам всего года скорее всего вырастет более чем на 4%.

«Драйверы роста экономики укрепляются благодаря постепенному улучшению ситуации с внутренним потреблением и инвестициями,- объясняет Бажория.- Важными факторами экономического роста остаются товарный экспорт и связанные с туризмом доходы».

«Зачем вновь откладывать выборы?- спрашивает Титинан Понгсудхирак, директор Института безопасности и международных исследований при столичном университете Чулалонгкорн, и сам же отвечает на свой вопрос:- Ведь сейчас они могут воспользоваться благоприятной статистикой и ростом экономики. Однако военные все равно не торопятся. Генералы попали в замкнутый круг: они откладывают выборы, потому что боятся проиграть, но чем дольше они их откладывают, тем меньше у них шансов на победу».

Напомним, бывший командующий армией Таиланда Прают Чан-Оча захватил власть в королевстве в мае 2014 года после очередного всплеска нестабильности. Он пообещал вернуть власть гражданской администрации после восстановления стабильности и спокойствия. Генералы восстанавливают стабильность уже четыре года. Это, кстати, наиболее длительный период пребывания военных у власти за последние полвека.

Тайские законодатели надеются, что выборы будут проведены в 2019 году, но дата выборов уже неоднократно переносилась. Так, в октябре 2017 года Прают заявил, что выборы пройдут в ноябре 2018 г. Однако пока никаких признаков того, что военные выполнят это обещание, нет.

Сейчас, казалось бы, самое время воспользоваться благоприятной ситуацией в экономике и провести выборы, но этой осенью они едва ли состоятся. Несмотря на то, что военная администрация ставит экономический рост себе в заслугу, ряд политологов, а вместе с ними, очевидно, и сами военные не преувеличивают значение экономики. Они считают, что миллионы тайцев, которые придут на избирательные участки и от которых будут напрямую зависеть итоги выборов, ставят безопасность и стабильность выше экономических достижений. Ситуация со стабильностью пока не очень определенная, а военные хотят действовать наверняка и идти на выборы с полной уверенностью в победу.